ЕР запустила портал для сбора идей в народную программу

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«Единая Россия» запустила портал, который поможет собрать предложения жителей страны в народную программу. Со слов секретаря генсовета партии Андрея Турчака, идеи людей помогут создать по-настоящему народную программу.

Турчак отметил, что предложения людей, отправленные на портал, дают возможность наблюдать срез мнений, который в дальнейшем позволит определить главные направления работы. Площадка способствует настоящему прямому диалогу власти и российских жителей, идеи которых будут получены и проанализированы экспертами. В дальнейшем они будут внесены в программу, чтобы уже в будущем стать реальностью, пишет nashgorod.ru.

Поучаствовать в создании программы можно двумя способами: самостоятельно внести предложение (для этого предусмотрена специальная форма на сайте NP.ER.RU) и отправить его на рассмотрение или проголосовать за наиболее подходящий вариант из числа уже предложенных на сайте - девять блоков охватывают самые важные сферы жизни.

Также партия предусмотрела и вариант, когда житель страны не может воспользоваться онлайн-площадкой: заполнить анкету в региональной общественной приемной “Единой России” или у депутата, представляющего его округ.

Стоит также подчеркнуть, что в регионах проходят специальные советы экспертов, где предложения того или иного блока обсуждаются и анализируются. Членами экспертного совета становятся научные деятели, представители органов власти и общественники. На сегодняшний день прошли две сессии - по вопросам семей с детьми и людей с инвалидностью.

Как сообщает сайт ER.ru, на сессии, посвященной проблемам семей, были озвучены предложения по увеличению пособий на ребенка, выплачиваемые каждый месяц. Также было высказано мнение, что нужно расширить функции материнского капитала и учредить налоговые льготы для организаций, которые обеспечивают жильем семьи с детьми.

Для людей с инвалидностью не теряет своей актуальности предложение о совершенствовании городского пространства для них. Также требуют решения проблемы, с которыми вынуждены сталкиваться граждане с ограниченными возможностями здоровья, - доступность средств реабилитации и необходимость введения электронных сертификатов для получения лекарств в случае тяжелых заболеваний. Отдельно обсудили и вопрос расширения возможностей трудоустройства и образования для граждан, имеющих проблемы со слухом.

«Народная программа – уникальная площадка. Ведь именно предложения жителей станут основой предвыборной программы партии. Чаяния, желания, проблемы всех категорий населения будут услышаны и станут фундаментом работы фракции «Единая Россия» в будущем созыве Государственной думы. Но уже сейчас на региональном уровне решаются проблемы народа. Так, с начала месяца неполные семьи и беременные женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации, получают выплаты. На прошедшей сессии Законодательного собрания края по инициативе главы администрации края Вениамина Ивановича Кондратьева дополнительно направили два миллиарда рублей на социальную поддержку семей с детьми. Материальной помощью воспользовались уже около двух сотен тысяч кубанских семей», - сказал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Кубани Николай Гриценко.