Житель Кубани зверзки убил прохожего у кафе

Преступление случилось вечером 17 июля в одном из кафе города Гулькевичи. Там 41-летний пьяный мужчина устроил потасовку с 46-летним оппонентом. Он набросился на знакомого и ударил его больше десяти раз по всему телу, а после ушел.

- Пострадавший смог самостоятельно войти в кафе, сотрудники которого вызвали медицинскую бригаду, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Однако спасти жизнь мужчины не удалось, он скончался в приемном покое больницы из-за обильной кровопотери.

Сейчас подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.