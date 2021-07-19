На Кубани за сутки подтвердили 233 новых случаев заболевания коронавирусом

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В Краснодарском крае за сутки подтвердили 233 новых случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших 93 мужчины и 140 женщин, в том числе и 24 ребенка. Самому младшему пациенту 1 месяц, а самому старшему – 94 года.

Больше всего инфицированных в краевом центре – 39 человек, затем Сочи – 33, после Кореновск – 17, Армавир – 15, Горячий Ключ – 13, Геленджик – 12, Тимашевск – 11. Во всех остальных муниципалитетах заболевших меньше десяти.

Всего же с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердили у 55998 человек, из них более 46 тысяч выписаны с выздоровлением.