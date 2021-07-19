В Краснодаре обсудили меры борьбы с амброзией и переселение людей из аварийных домов

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сегодня, 19 июля, в Краснодаре состоялась главная городская планерка. На заседании обсудили меры по уничтожению амброзии и другой сорной растительности на территории города, затронули тему переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, а также ответили на вопросы председателей самоуправления Карасунского и Западного округов.

Кроме того, глава города Евгений Первышов обсудил с коллегами проекты по проектированию новых автомобильных дорог, транспортных развязок и установил меры по созданию приютов и питомников для содержания бездомных животных.