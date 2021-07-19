Краснодарский край вошел в десятку регионов-лидеров по выращиванию тепличных овощей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае помидоры, огурцы и другие овощи сажают не только в промышленных масштабах – в больших тепличных комплексах, но и в личных подсобных хозяйствах. На сегодняшний день Кубань входит в десятку регионов-лидеров по выращиванию овощей в защищенном грунте. В этом году на порядок увеличилось их производство.

- С начала года аграрии края вырастили уже 53 тысячи тонн продукции, что на 4,5% больше чем за аналогичный период прошлого года, - сказал Вениамин Кондратьев.

На Кубани работают 11 крупных тепличных комплексов. В лидеры в этом году вырвались Динской, Тимашевский, Красноармейский и Северский районы.

Стоит отметить, что преимущественно в крае выращивают томаты и огурцы, но также виден рост производства болгарского перца, баклажанов и зеленых культур.