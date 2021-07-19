Главой Лабинского района стал Владимир Забураев

Владимир Забураев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегодня, 19 июля, на заседании Совета муниципального образования избрали нового главу Лабинского района. Им стал 38-летний Владимир Забураев.

В администрации Лабинского района он с 2018 года. За это время успел поработать заместителем главы администрации района, первым заместителем главы муниципалитета, начальником управления контроля, противодействия коррупции и кадровой политики. Должность исполняющего обязанности главы Лабинского района Забураев занимал с мая 2021 года.

– Сегодня Лабинский район входит в число наиболее перспективных территорий региона. Уже есть четкое понимание, в чем сильные и слабые стороны муниципалитета, по каким направлениям нужно двигаться, чтобы максимально реализовать все намеченные планы, – заявил избранный глава Лабинского района.

С официальным вступлением в должность Владимира поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- В ближайшие пять лет вам и вашей команде предстоит вести район вперед, добиваться роста качества жизни в хуторах и станицах. Рассчитываю, что Вы уделите серьезное внимание участию территории в национальных проектах, федеральных и краевых программах, привлечению инвестиций в экономику, социальную сферу и ЖКХ, – говорится в приветственном адресе губернатора.

Напомним, с марта 2020 года должность главы Лабинского района занимал Александр Симириков. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, он покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новую работу в органах исполнительной власти Краснодарского края.