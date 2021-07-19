Кубанского гребца сняли с Олимпиады в Токио из-за допинга

Николай Пименов. Фото: csp-vsm.ru/gallery41

Российские гребцы пропустят Олимпийские игры в Токио. С соревнований сняли всю команду из-за Никиты Моргачева и Павла Сорина. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил. В четвёрку, которая должна была ехать на Олимпиаду, входил и кубанский гребец Николай Пименов.

- Пименов не будет участвовать в Играх. Их класс сняли из-за допинга. Если даже отстоят право, то соревнования уже закончатся, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в Федерации по гребному спорту Красдарского края.

Российских гребцов заменят литовцы. Соревноваться за медаль по академической гребле будет только одна представительница Краснодарского края - Елена Орябинская.