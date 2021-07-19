Вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать туризм на Кубани

Марат Хуснуллин. Фото: архив "КП"

19 июля премьер-министр России Михаил Мишустин закрепил за каждым вице-премьером федеральный округ. За юг страны будет отвечать Марат Хуснуллин.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поддержал решение и отметил, что такое назначение поможет социально-экономическому развитию региона, в том числе и туризму.

– Марат Хуснуллин в Правительстве отвечает за такие приоритетные для нашего края отрасли, как энергетическая и коммунальная инфраструктура, дорожное хозяйство, строительство. В этих сферах на Кубани уже реализуются масштабные проекты, но еще очень многое предстоит сделать. Вице-премьер оказывает поддержку краю, не оставляет без внимания наши инициативы. Уверен, назначение Марата Шакирзяновича куратором ЮФО поможет развитию Кубани, и особенно курортной сферы, - отметил губернатор.