В Екатеринодарском казачьем обществе избрали нового атамана

фото: пресс-служба администрации Краснодара

На выборном собрании Екатеринодарского районного казачьего общества, которое состоялось 18 июля, избрали нового атамана. Им стал Василий Павлик. Ранее он занимал должность заместителя управления по делам казачества и военнослужащих и был исполняющим обязанности атамана Екатеринодарского районного казачьего общества.

Павлик был единственным кандидатом в атаманы. Во время сборов он выступил перед казаками со своей предвыборной программой. После этого состоялось голосование, по результатам которого Василий получил 330 голосов в свою поддержку. Закончились выборы торжественной присягой избранного атамана.

- Необходимо объединить казаков районного казачьего общества, продолжить активно работать в духовно-патриотической сфере, начать укреплять экономику, в том числе и посредством новых проектов и инициатив, наладить работу штаба и сформировать команду, которая сможет эффективно работать на благо казачества, Кубани и России, — заявил на сборе заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Напомним, с декабря 2019 года атаманом Екатеринодарского районного казачьего общества был Алексей Горбенко. Также на сборе было принято решение о присвоении звания Почетного гражданина Краснодара. Так, грамотами будут награждены Владимир Громов, атаман Кубанского Казачьего войска, и Иван Воробьев, атаман хуторского казачьего общества «Копанской курень». Свои награды они торжественно получат в сентябре, в день города.