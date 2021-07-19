Туапсинскому району выделили 42 миллиона на закупку газа

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Власти Кубани выделили Туапсинскому району 42 миллиона рублей на закупку сжиженного газа. Об этом администрацию попросили местные жители. Они рассказали, что ресурс им поставляют ежегодно, однако из-за резкого повышения оптовой цены у поставщика появился долг. Для решения этой проблемы и выделили средства.

Сейчас «Туапсегоргаз» уже реализовал часть этой суммы и приобрел 83 тонны газа.

- Топливом заправляют газораспределительные резервуарные установки в многоквартирных домах по всему Туапсе и Туапсинскому району. Кроме того, газ начали развозить и по домам, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации края.