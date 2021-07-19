В медиахолдинге «НТК» представили нового руководителя

Журналист Александр Руденко

В медихолдинге «НТК» теперь новый руководитель. Им стал журналист Александр Руденко. Коллективу телерадиокомпании нового руководителя представила глава департамента информполитики Кубани Галина Жукова.

Александр Руденко – известный тележурналист. С 2014 года он работал собственным корреспондентом программы «Вести» в Краснодарском крае, Адыгее и Абхазии, затем его назначили корреспондентом ВГТРК в Москве. Он окончил Кубанский государственный университет, поступив на него уже в статусе корреспондента ГТРК «Кубань».

За добросовестный и многолетний труд Александр награжден знаком «За трудовые успехи на благо города Сочи».