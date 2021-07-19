На пляже Анапы провели бесплатный Wi-fi

Фото: https://obyektiv.press/

На территории пляжа Анапы появилась первая Wi-fi зона. Действует она от Лаундж-зоны, что расположена на центральном пляже, до реки Анапка. Об этом сообщил начальник управления информатизации и связи Анапы Владислав Ивченко в своей соцсети.

- В Анапе появился первый бесплатный Wi-Fi. Проект стартовал на отрезке пляжа от Лаундж-зоны до реки Анапка и будет масштабироваться дальше, - отметил Ивченко.

Также он сообщил, что проект собираются протянуть через территорию всего лечебного пляжа.