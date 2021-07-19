В Краснодаре вакцинировались 263 тысячи человек

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В Краснодарском крае продолжает набирать обороты массовая вакцинация. По данным министерства здравоохранения региона, только в краевом центре на 19 июля вакцинированных 262 963 человека. Ситуацию с распространением инфекции обсудили на аппаратном совещании вместе с мэром города.

- Почти 263 тысячи – достаточно большое количество. Еще раз благодарю всех, кто сделал шаг навстречу к защите себя и своей семьи. Планка стоит достаточно высокая – почти 80% среди населения, - отметил глава Краснодара.