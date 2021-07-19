Спортсмены-участники Олимпиады из Сочи прибыли в Токио

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Совсем скоро в Токио начнется Олимпиада. На сборы приехали спортсмены из разных уголков планеты, в том числе и из Сочи. 19 июля мэр города Алексей Копайгородский позвонил Александру Аскерову и Елене Весниной по видеосвязи.

- Настрой у спортсменов боевой. Акклиматизация в Японии прошла успешно, Елена и Александр сообщили, что погода в Токио сейчас схожа с сочинской. Спортсмены также рассказали о быте в олимпийской деревне и ходе тренировок, - написал в своем телеграм-канале глава.

Елена Веснина будет участвовать в олимпийских соревнований по теннису. В этом году она вернулась в большой спорт и уже завоевала «серебро» Уимблдона и Ролан Гаросса.

Александр Аскеров занимается парусным спортом. Для него эта Олимпиада первая в карьере.