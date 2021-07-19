В Сочи выявили 185 самостроев

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продолжают проводить работы по выявлению незаконно построенных объектов. Так, с начала года здесь было обнаружено 185 объектов самовольного строительства.

Очередное нарушение было обнаружено в Дагомысе. Там застройщик, на земельном участке которого было разрешено строительство двух объектов, нарушил границы земельного участка. Часть фундамента одного из возведенных им сооружений оказалась на территории муниципальной собственности. Данный объект готовят к сносу.

– Всего за 2021 года в рамках муниципального земельного контроля проведены проверки в отношении 185 объектов, по результатам которых выявлены признаки самовольной постройки. Материалы переданы в уполномоченные органы администрации для формирования исковых заявлений в суд, – рассказал Аслан Ачмизов, заместитель начальника управления муниципального земельного контроля администрации города.