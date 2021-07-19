Более двух тысяч краснодарцев остались без света из-за аварии на подстанциях Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Более двух тысяч краснодарцев остались без света из-за аварии на подстанциях

Подачу электричества возобновят уже скоро

Более двух тысяч краснодарцев остались без света из-за аварии на 10 подстанциях. Они вышли из строя из-за повреждения линии электропередач.

- Без света остались люди на улицах Уральской, Симферопольской, Сормовской, 30 Иркутской дивизии и Тюляева, – сказали «КП» – Кубань» в ЕДДС Краснодара.

Отмечается, что общее количество людей, оставшихся без света из-за аварии, составило 2,2 тысячи человек. На месте уже работают специалисты. Они устраняют повреждение. Подача электричества возобновится в ближайшие часы.