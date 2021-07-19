Крупный пожар полыхает в строительном магазине в Краснодарском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный пожар полыхает в магазине в Краснодарском крае. Пожарные уже два часа борются с огнем в станице Новотитаровской. Здесь полыхает центр со строительными материалами. Здание загорелось как спичка в районе 17:20 на улице Широкой.

- Спустя восемь минут на место прибыли первые спасательные подразделения. Общая площадь пожара составило 600 квадратных метров, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что полыхает трехэтажное здание. Сейчас пожарные наращивают группировку сил и средств для тушения. Пока с огнем борются 66 человек личного состава и 22 единицы техники, от МЧС России 47 человек личного состава и 15 единиц техники.

- В 19:04 пожар был локализован на площади 800 кв.м., – добавили в ведомстве.

Сейчас спасатели занимаются полной ликвидацией пожара.