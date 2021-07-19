Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Новый сквер появится на месте снесенных гаражей на улице Ватутина в Краснодаре. Об этом рассказал мэр города Евгений Первышов.

В феврале 2021 года на улице Ватутина снесли 37 гаражей. Они были установлены незаконно. Тогда глава города предложил использовать участок для спортивных и зеленых зон, детских площадок и парковки.

- В плановом порядке сначала надо выполнить проектирование по обустройству зеленой зоны. Объем работ здесь небольшой», — отметил Евгений Первышов.

Возводить зеленую зону будут на деньги, которые город сэкономил за последнее время. Площадь сквера составит около 1,6 квадратных метров.