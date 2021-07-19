Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае стартует шеста поисковая экспедиция «Битва за Кавказ». Около 90 добровольцев изучат местность около села Кеслерово в Крымском районе.

Отмечается, что поисковые работы стартовала еще весной. Тогда добровольцы обнаружили траншеи войск Красной Армии и противника. На этом месте в июле 1943 года прошли кровопролитные бои по уничтожению румынских частей. Они были на стороне немецко-фашистских войск.

В ближайшее время отряды посетят место падения истребителя ЛАГГ-3 в станице Гладковской. Затем они постараются узнать личность и судьбы пилота.

Отмечается, что базовый лагерь добровольцев раскинется около села Кеслерово. Участие в экспедиции примут 18 отрядов из Краснодарского края, Адыгеи, Севастополья, Керчи, Башкортостана и Воронежской область. Она продлится пять дней – с 24 по 29 июля.

Организатором экспедиции «Битва за Кавказ» стала ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск». Это мероприятие проходит в рамках Межрегиональной патриотической просветительской программы «Нам доверена память. Судьба солдата».