В Краснодаре появятся группы по борьбе с уличными вандалами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре появятся группы по борьбе с уличными вандалами. Они займутся патрулирование улиц краевой столицы. Об этом рассказал мэр мегаполиса Евгений Первышов.

– У нас опять весь город, все столбы обклеены, мы об этом каждый понедельник говорим, но действий никаких не предпринимается, – отметил глава города.

Евгений Первышов добавил, что удаление незаконных афиш и объявлений занимает много времени у коммунальщиков. Чтобы не тратить силы на это, в городе появятся группы патрулей. Они будут следить за состоянием улиц и пресекать расклейку незаконных афиш и объявлений.

Такую задачу мэр Краснодара поставил главам и заместителям внутригородских округов. Также Евгений Первышов попросил правоохранителей усилить работу по пресечению актов вандализма в краевой столице.