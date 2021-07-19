Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Сразу два выпускника набрали 200 баллов по ЕГЭ в Краснодаре. Они получили благодарственные письма главы города.

Выпускник лицея №4 Владислав Артюхов набрал максимальный балл на экзаменах по русскому языку и информатике. Марина Христенко, которая в этом году окончила лицей №48, показала 100-процентный результат на ЕГЭ по математике и информатике.

- Ребята набрали по 200 баллов, сдали успешно Единый государственный экзамен и, действительно, стали рекордсменами этого учебного года, – сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Сейчас ребята определяются с ВУЗами. Они рассматривают учебные заведения сразу в нескольких городах, включая Краснодар.

Отметим, что в этом году в краевой столице 77 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Это один из лучших показателей за последнее время.