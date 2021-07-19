В Краснодарском крае потушили крупный пожар в строительном магазине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае потушили крупный пожар в строительном магазине. Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Сообщение о возгорании в магазине строительных материалов поступило на пульт дежурного в понедельник вечером. На улице Широкой в станице Новотитаровской полыхал небольшой торговый центр.

- Спустя восемь минут на место прибыли первые спасательные подразделения. Общая площадь пожара составило 800 квадратных метров, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Здесь полыхало трехэтажное здание. С огнем боролись 66 человек личного состава и 22 единицы техники, от МЧС России 47 человек личного состава и 15 единиц техники.

- В 21:23 пожар был ликвидирован на площади 800 кв.м., – добавили в ведомстве.

Сейчас на месте продолжает работу специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Они устанавливают причины пожара.