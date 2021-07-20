В Краснодаре книжная фирма выплатила полмиллиона штрафа за взятку приставу

Решение суда исполнено в полном объеме

В краевом центре гендиректор фирмы «Фолиант», которая продает книги оптом, дал взятку приставу. Руководитель организации хотел снять ограничения расходных операций по кассе и за деньги попросил исполнителя закона не накладывать арест на товарный остаток. Но пристав отказался от предложения, а директор за взятку попал под суд.

Директора осудили по уголовной статье, а деньги пришлось добывать за счет продажи имущества.

- По данному факту прокуратура в отношении юридического лица возбудила дело по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Назначен штраф в 500 тысяч рублей. Машины организации были арестованы и проданы в счет погашения долга, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.