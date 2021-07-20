На Кубани 20 июля воздух накалится до +40 градусов

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Уже несколько дней в Краснодарском крае не просто греет солнышко, а печет. От изнуряющей жары случаются перебои с электричеством, а его потребление достигло исторического максимума. Но синоптики отмечают, что пекло на улице будет держаться еще пару дней.

- В Краснодарском крае 20-21 июля ожидается опасная жара 39-40 градусов, - распространили экстренно предупреждение в Гидрометцентре России.

Также в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды добавили, что сейчас жара в регионе относится к опасным явлениям. Осадков в ближайшие два дня не ожидается. По ночам столбики на термометрах также будут держаться на высоких отметках – 23-25 градусов.