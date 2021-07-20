В Сочи в офисах МФЦ в связи с загрузкой увеличили количество специалистов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи в летний период значительно увеличилось количество посетителей в МФЦ. Чтобы сократить очереди к окошкам, в офисах к работе привлекли новых сотрудников.

- Дополнительно к работе в офисах МФЦ Сочи привлекли порядка 30 специалистов. Здесь в разгар курортного сезона будет принимать документы «трудовой десант» из других районов края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Нагрузка на окна возросла еще и с увеличением перечня услуг. Так, с 2021 года многофункциональные центры Кубани стали принимать услуги Росреестра по экстерриториальному принципу. Это позволяет оформить объект недвижимости независимо от его места нахождения.

Напомним, в МФЦ можно попасть еще и по предварительной записи, позвонив на «горячую линию» 8-800-30-23-444.