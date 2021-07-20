Что произошло за ночь 20 июля: Кубанского гребца сняли с Олимпиады в Токио из-за допинга

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Что произошло за ночь 20 июля 2021. Кубанского гребца сняли с Олимпиады в Токио из-за допинга. Регион представит только одна спортсменка по этому виду.

В Краснодаре появятся группы по борьбе с уличными вандалами. Они будут патрулировать улицы краевой столицы.

На Кубани нашли в реке тело утонувшей школьницы. Она пошла купаться на речку с друзьями.

В Сочи выявили 185 самостроев. По ним будут сформированы исковые заявления в суд.

В Краснодаре вакцинировались 263 тысячи человек. Прививочную компанию не остановят до выработки коллективного иммунитета.