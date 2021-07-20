Погода на 20 июля 2021 года в Краснодаре: адское пекло раскалит термометры в краевом центре

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Адское пекло сохраняется на Кубани. Аномальная жара установилась в регионе неделю назад. Только уходить она не спешит. Уже больше десяти дней воздух в Краснодаре прогревается до рекордных отметок.

Спасатели рекомендуют людям воздержаться от прогулок на свежем воздухе. Если человек решился выйти из дома, то лучше соблюдать ряд правил: чаще находится в тени, пить много воды и носить белую хлопковую одежду.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 20 июля 2021 года в Краснодаре.

- Ожидается опасная жара – до 39 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что порывы ветра не превысят 9 м/с..