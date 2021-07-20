Море в Краснодарском крае прогрелось до фантастических показателей

Температура воды в Черном море

В Краснодарском крае установилась жаркая погода. Помимо предупреждения о рекордно высоких температурах воздуха синоптики поведали, что вода моря прогрелась выше 27 градусов. Рекордсменами стали сразу несколько курортных – Анапа, Туапсе, Геленджик, Сочи. Здесь отметки на водных термометрах вытянулись до 27 градусов.

- В Черном море температура воды просто фантастическая – прогрелась до 27 градусов. В Новороссийске сейчас 26. Пару дней она будет как парное молоко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Азовское море еще теплее. В Ейске вода прогрелась до небывалых 30 градусов, а Темрюке – до 29.

Стоит отметить, что штормовое предупреждение по высокой пожароопасности в Краснодарском крае продлили до 22 июля.