Погода на 20 июля 2021 года в Сочи: аномальная жара уже спала, но раскаленный котел никуда не делся Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Больше недели гости курортов Краснодарского края задыхались от жары и духота. Каждый день столбики термометров переваливали за 35-40 градусов, а спасатели советовали оставаться в номерах, чтобы не получить солнечных ударов.

Сейчас жара позади. Температура воздуха в Сочи опустилась в среднем на 5-8 градусов. Это никак не сказалось на температуре воды в Черном море, но порадовало туристов..

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 20 июля 2021 года в Сочи.

- Максимальная температура воздуха днем составит 30-32 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что порывы ветра не превысят 2-3 м/с.