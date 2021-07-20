В Краснодарском крае объявили высокую пожарную опасность до 22 июля

Штормовое предупреждение по высокой пожароопасности Фото: Павел КЛОКОВ

Спасатели предупредили о сильной жаре на Кубань. Солнечная активность может способствовать пожарам. Штормовое предупреждение действует до 22 июля.

- С 20 по 22 июля в Краснодаре и крае сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В МЧС также добавили, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, также возникновением лесных пожаров, пожаров на сельхозугодиях и в лесополосах.

Спасатели предупредили, что необходимо соблюдать все меры безопасности: не пользоваться источниками огня вблизи сухой травы.