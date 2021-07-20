Погода на 20 июля 2021 года в Анапе: адское пекло покинуло курорт Фото: Максим ПЕСКОВ

Адское пекло, которое царило на курорте всю неделю, ушло. Еще в субботу воздух на курорте прогревался до плюс 40 градусов. Сейчас эти показатели ощутимо ниже.

Уже в понедельник столбики термометров рванули вниз. Синоптики убеждены, что падение еще продолжится. Но не дают прогнозы, как долго оно продлится.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 20 июля 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздуха днем составит 31, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что порывы ветра не превысят 3 м/с. Это один из самых низких показателей на курорте за неделю.