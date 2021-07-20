"Единая Россия" разработала меры по стабилизации стоимости борщевого набора

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Партия “Единая Россия” при участии правительства, глав субъектов РФ и руководства сетевых магазинов подготовила меры по стабилизации стоимости сезонных овощей. Первые итоги такой работы будут подводиться уже через две недели.

Основной группой продуктов, цены на которые предлагается снизить, стал так называемый борщевой набор – лук, капуста, морковь, свекла и картофель, входящие в состав популярного в России блюда. Помимо этого, планируется снизить цены и на другие сезонные овощи – огурцы и помидоры.

Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак выступил на совещании, посвященном проблеме роста цен на овощные культуры. Он отметил, что в течение прошедших выходных были изучены актуальные цены на овощи по всем регионам, и от каждого субъекта РФ поступило предложение о наиболее приемлемых способах стабилизации и снижения стоимости таких необходимых продуктов. Депутат подчеркнул, что итоговой целью обязательно станет снижение цен.

Для решения данного актуального вопроса была сформирована рабочая группа, руководителем которой назначен депутат “Единой России” и заместитель председателя Государственной думы Алексей Гордеев. Также в рабочую группу включили представителей органов власти из регионов, членов ЕР и руководителей крупных торговых сетей. Такие же сформированные группы будут работать над снижением цен в каждом российском субъекте.

Гордеев сообщил о том, что партия предложила Правительству России заключить с производителями сельскохозяйственной продукции и сетевыми магазинами соглашение, чтобы сделать наценку на реализацию овощей минимальной. Контролировать снижение цен и дальнейшее ценообразование обязуются главы каждого из регионов РФ.

Алексей Гордеев считает, что продажа сельскохозяйственной продукции на городских рынках и ярмарках должна вестись напрямую от производителей, чтобы избежать дополнительных расходов на посредников. Такая схема продажи овощей производителя напрямую потребителю должна действовать в течение всего сезона уборки урожая этого года.

Кабмин выступил с поддержкой предложения партии по увеличению количества фермерских ярмарок и снижению цен на овощи в розничных сетевых магазинах. Вице-премьер Виктория Абрамченко упомянула, что правительство уже выступало с идеей увеличить количество ярмарок в конце прошлого года. Данную инициативу поддержало руководство 77 субъектов РФ.

Вице-премьер подчеркнула, что сейчас ожидается активное подключение регионов к решению данного вопроса совместно с Министерством промышленности и торговли.

Как сообщает официальный сайт “Единой России”, на данный момент правительство уже подключилось к мониторингу цен на самые необходимые овощи в регионах. Абрамченко обратилась к Министерству сельского хозяйства и Министерству промышленности и торговли для содействия в организации масштабной ярмарочной торговли по всей стране.

«В общественные приемные «Единой России» поступает большое количество обращений граждан с жалобами на высокие цены на основные продукты питания. Этот же вопрос поднимался на прямой линии Владимира Владимировича Путина. Прошедший мониторинг показал повышение стоимости борщевого набора. Все мы понимаем, что рост цен – вынужденная мера рынка. На это повлияла мировая стоимость продуктов. Эта тенденция уменьшила покупательскую способность жителей. «Единая Россия» введет законодательные меры, которые помогут сдержать цены на продукты первой необходимости, а партийный проект «Народный контроль» будет осуществлять регулярный контроль за ценообразованием», - сказал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Законодательного собрания Краснодарского края Николай Гриценко.