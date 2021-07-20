Артисты Большого театра дадут мастер-классы в «Орленке»

Фото: ВДЦ "Орленок"

В проекте принимают участие 112 детей из Краснодарского края, Свердловской и Московской областей и Москвы. Все они входят в состав коллективов, занимающихся искусством хореографии, учатся в колледжах культуры и искусств, балетных, хореографических училищах и академиях.

- Для творческого ребёнка очень важно иметь возможность попасть в среду с такими же увлечёнными детьми, как и он сам. В «Орлёнке» это происходит само собой, ведь сюда приезжают самые одарённые и талантливые мальчишки и девчонки со всей страны. Для участников Международный фестиваль хореографического искусства «В мире танца» — это шанс глубже погрузиться в творчество, услышать ценные советы от профессионалов своего дела, общепризнанных деятелей танцевального мастерства, получить опыт выступления на большой сцене. Здорово, что мы можем подарить эту возможность ребятам, — прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В течение смены дети будут посещать мастер-классы ведущих педагогов-хореографов в области танцевального искусства, а также творческие встречи с общепризнанными деятелями балетного мастерства, приглашёнными хореографами, руководителями творческих коллективов ведущих академий и училищ страны.