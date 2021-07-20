В Краснодаре ремонт улицы Красной закончат в начале августа

Здесь заменят асфальт и приведут в порядок тротуары Фото: Варвара ДЫМ

В краевом центре в июле начался ремонт главной улицы города – Красной. Там на участке от Длинной до Советской поменяют асфальт и приведут в порядок тротуары. Уже прошли работы по фрезеровке, скоро начнется укладка нового покрытия.

- Работы идут поэтапно, улицу перекрывают с частичным ограничением движения. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщает директор департамента городского хозяйства Владимир Архипов.

Все работы должны завершить к началу августа.

Последний раз здесь шел ремонт в 2013 году, тогда в порядок приводили участок от улицы Советской до Главной городской площади.