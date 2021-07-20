В Сочи на маршруты выпустили два автобуса Volgabus на природном газе

Фото: sochi.ru

В Сочи в летний сезон на маршруты 125с и 125п выпустили новые экологичные автобусы. Они низкопольные и большой вместимости, также работают на природном газе.

- Транспортные средства оснащены современным оборудованием, включающим систему пожаротушения, камеры видеонаблюдения, автоинформаторы, а также кондиционеры с системой климат-контроля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Расписание и движение городских и пригородных маршрутов можно отследить в реальном времени на сайте transport.sochi.ru и в бесплатном мобильном приложении Транспорт.Сочи.

Стоит отметить, что 23 июля изменится схема движения автобусов №125п и №115. А №2, 6, 15, 20, 22, 24, 30, 45, 46, 48 и 113 будут высаживать и забирать пассажиров на Южной площади автовокзала.