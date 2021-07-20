В Сочи планируют построить новую дорогу на Красную Поляну в объезд Адлера

Фото: AlekseiKopaigorodskii

Сочи по количеству автомобилей на тысячу жителей занимает первое место в стране. Город очень популярен у автотуристов. В связи с этим мэр города предложил построить еще одну альтернативную дорогу. Она сможет значительно улучшить транспортную коммуникацию между Центральным, Хостинским и Адлерским районами курорта

- При поддержке проекта на федеральном уровне планируется построить трассу, начиная от Хостинского тоннеля на А-147, далее через село Красная Воля к селу Галицино. Таким образом, считают проектировщики, удастся разделить транспортные потоки в Красную Поляну и в центр Адлер, - сообщил в Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Фото: AlekseiKopaigorodskii

Реализация проекта потребует строительства порядка 9 км новой дороги и реконструкции 15 км уже существующих участков.