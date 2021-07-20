На Кубани 20 июля ожидается сорокаградусная жара

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20 июля в Краснодарском крае будет один из самых жарких дней. Здесь воздух прогреется до сорока градусов, облаков и осадков не будет. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду. Об этом сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр.

На Черноморском побережье будет чуть ветренее – до 10 метров в секунду, а температура воздуха на участке от Анапы до Геленджика будет от 31 до 36 градусов тепла.

Напомним, что в крае действует сразу два экстренных предупреждения – по жаре и пожароопасности. Гостей и жителей региона просят не находиться на солнце и соблюдать все меры предосторожности.