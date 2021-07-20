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Общество20 июля 2021 11:33

На Кубани за сутки зарегистрировали 239 новых случаев заболевания коронавирусом

Среди заболевших тридцать детей
София ФОМЕНКО
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Фото: архив

Фото: архив

В Краснодарском крае на 20 июля коронавирусную инфекцию обнаружили у 239 человек. Инфекция подтвердилась у 159 женщин и 80 мужчин, среди заболевших тридцать детей.

Максимум зараженных в Динском районе – 22 жителя, затем идут Краснодар и Туапсе – 21, после Лабинск – 18, Кореновск и Апшеронск – 14, Геленджик – 13, Сочи – 12 и Абинский район -11. В остальных районах заболевших менее десяти.

Всего за время коронавирусной пандемии в крае заразились 56 тысяч человек, из них 46 тысяч выписаны с выздоровлением.