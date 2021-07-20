Депутат Госдумы Константин Затулин продолжает отчетные встречи с жителями Сочинского округа

Константин Затулин на встрече с жителями

Депутат Госдумы Константин Затулин продолжает встречаться с жителями Сочи и других районов Кубани. На таких собраниях люди делятся своими проблемами, в которых им необходима помощь. Так, в Хадыженске Затулин встретился с активом города, местным советом ветеранов, а также с трудовыми коллективами. Депутат отметил, что за отчетный период удалось полностью решить треть от общего количества поступивших обращений. Что касается законотворческой деятельности – на рассмотрение Государственной Думы им внесено около 30 законодательных инициатив, в том числе в июне 2021 года – законопроект о защите прав жителей, пострадавших от ЧС, что особо актуально для жителей поселка Нефтегорск Апшеронского района, чьи дома пострадали от оползней.

Константин Затулин на выезде в Белореченском районе

Затулин рассказал, что поддержал идею создания военно-патриотического центра в Апшеронске «Казачий кордон», вступил по этому поводу в переговоры с Минобороны РФ и оказал содействие в выделении для парка образцов военной техники – истребителя СУ-27 и бронемашины БРМ.

Одну из самых острых для Хадыженска проблем – водоснабжение, обсудили на приеме граждан с участием главы района Олега Цыпкина и главы Хадыженского городского поселения Юлии Захаровой. Вопрос в настоящее время поэтапно решается. К примеру, как пояснила Юлия Захарова, работу по строительству водовода на улице Галкина планируется начать уже в августе.

После завершения работы в Хадыженске Константин Затулин отправился в Апшеронск, где тоже провел прием граждан.

Группа жителей поселка Нефтегорск обратилась за помощью в переселении из многоквартирного дома, который несколько лет назад был признан аварийным. Депутат пообещал подключить все свои возможности, чтобы ускорить процесс включения дома в краевую программу по переселению из аварийного жилья.

Затулин с активом жителей района

А в Белореченске рабочий день Константина Затулина начался с осмотра территорий, где завершаются работы по благоустройству. Затем депутат, вместе с главой района Александром Шаповаловым, провел встречу с активом района.

Затулин ответил на волнующие жителей вопросы, в том числе обсудил с ними острую для района экологическую проблему. Говоря о белореченской свалке, депутат отметил, что давно предлагает выход из сложившейся ситуации – строительство в регионе современного мусороперерабатывающего завода.

В ходе приема белореченцы обозначили целый ряд социально-бытовых проблем, требующих вмешательства депутата: помощь в получении положенной пенсии, установку детской площадки, получение разрешения на обустройство проезда к приобретённому ранее земельному участку.

На приём пришли представители клубничных хозяйств. С ними Константин Затулин обсудил перспективы развития сельского хозяйства и брендирования знаменитой белореченской клубники. Производители попросили помочь выйти на рынки других регионов. Депутат обещал связаться по этому вопросу с теми, кто поможет выбрать оптимальный путь развития и расскажет о порядке действий.

Решение всех вопросов, обозначенных в ходе встреч, взято на контроль приемными депутата в Сочи, Апшеронске и Белореченске.