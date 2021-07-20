Сбер и ГК «Победа» реализуют первый жилой комплекс с эскроу в Адыгее

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Сбер выделил ГК «Победа» 2,6 млрд рублей на строительство второй очереди ЖК «Мега-Победа». Финансирование будет направлено на строительство четырех домов общей площадью 83 тысячи кв.м. Это первый в республике Адыгея жилой комплекс, строящийся в соответствии с обновленным 214-ФЗ.

Строительство будет происходить с использованием эскроу-счетов СберБанка. Покупатели квартир будут открывать счета эскроу, где деньги будут храниться до ввода домов в эксплуатацию и регистрации хотя бы одного права собственности. После этого средства, накопленные на счетах эскроу, будут направлены застройщику. Этот механизм, предусмотренный 214-ФЗ, гарантирует завершение строительства и исполнение строительными компаниями обязательств перед дольщиками.

- За два года работы с механизмом эскроу в Краснодарском крае Сбер обзавелся глубокой экспертизой рынка, и сегодня этот опыт мы используем для реализации проектов в республике Адыгея. Первый из них, вторая очередь ЖК «Мега-Победа», финансируется с использованием программы субсидирования Министерства экономического развития. Можно с уверенностью сказать, что процесс перехода на проектное финансирование в Адыгее успешно состоялся, и вслед за ГК «Победа» подобные проекты появятся и у других застройщиков региона, - уточняет управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Вторая очередь ЖК «Мега-Победа» расположена в ауле Новая Адыгея по адресу ул. Тургеневское шоссе 20/1В в 15 минутах езды от Краснодара. Комплекс состоит из пяти 9-этажных домов с закрытым двором, детскими и спортивными площадками, пешеходными зонами. Строительство уже началось, первый литер планируется ввести в эксплуатацию в середине 2022 года, весь комплекс – в конце 2023 года.

- Жилой комплекс «Мега Победа» 2 очередь - это первое соглашение проектного финансирования, и мы рады что он состоялся с самым крупным банком России - СберБанком, - говорит генеральный директор ООО СЗ «Победа» Юрий Поляков. - Проектное финансирование – важный шаг в развитии нашей компании. Это позволит нам как застройщику быстрее реализовать проект за счет бесперебойного финансирования, а нашим дольщикам даст дополнительные гарантии безопасности вложенных средств.