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Общество20 июля 2021 11:56

На Кубани чиновник год выписывал себе премии просто так

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы
София ФОМЕНКО
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Фото: архив

Фото: архив

66-летний руководитель одного из городских предприятий в Калининском районе издал указ о своем премировании. На его основании он получал дополнительные выплаты к окладу целый год. Так он получил 250 тысяч рублей просто так.

Однако махинация не осталась без внимания правоохранителей, в отношении мужчины завели уголовное дело.

- Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание на срок до шести лет. На период следствия нарушителя заключили под стражу, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.