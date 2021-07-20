В Новороссийске взломали сайт скорой помощи и предлагают услуги порномедсестры

Фото: скриншот официального сайта Скорой помощи Новороссийска

20 июля днем в Новороссийске взломали сайт Скорой помощи. В объявлении на главной странице теперь предлагают услуги квалифицированной порномедсестры.

- Вызов скорой секс-помощи в роли квалифицированной порномедсестры с помощью смс сообщений от лиц с ограниченными физическими возможностями по телефону, - такое сообщение теперь висит на официальном сайте.

- Атаке подвергся старый сайт станции, - пояснили в министерстве здравоохранения Краснодарского края. - Это сайт уже давно не используется.