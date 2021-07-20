В Краснодаре доставщик на мопеде плюнул в полицейского

Фото: кадр из видео.

В Краснодаре доставщик на мопеде плюнул в сотрудника полиции. Инцидент произошел на пересечении улиц Уральская и Ялтинская. Там дежурил автоинспектор. Увидев водителя двухколесного транспорта, который проехал на красный свет, он взмахнул жезлом. В ответ получил плевок.

Этот момент попал в объектив регистратора в машине, которая ехала следом. После грубого нарушения доставщик сильнее нажал на газ, так и не остановившись по просьбе правоохранителя.

- Сотрудниками отдельного батальона патрульно-дорожной службы краснодарской полиции возбуждено два административных расследования по факту нарушения водителем мопеда правил дорожного движения, допущенных на пересечении улиц Уральская и Ялтинская, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Речь идет о невыполнении законного требования сотрудника полиции об остановке, за что водителя могут оштрафовать, а также о проезде на запрещающий сигнал светофора. В случае, если выяснится, что доставщик и раньше лихачил на красный свет, то его могут лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Сейчас личность нарушителя устанавливается, после чего его привлекут к ответственности.