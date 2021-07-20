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Происшествия20 июля 2021 13:32

Подросток из Ленинградского района набросился на друга с ножом из-за переписки в соцсетях

Он нанес парню четыре удара лезвием в шею и живот
София ФОМЕНКО
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Теперь парня ждет суд

Теперь парня ждет суд

Следственный отдел по Ленинградскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 15-летнего школьника, который пытался убить своего 16-летнего знакомого.

По данным следствия, в начале этого года между подростками случилась ссора. Все это время обвиняемый писал знакомому оскорбления. Вечером 8 мая молодые люди случайно встретились в центральном парке, где между ними снова завязался конфликт. 16-летний парень стал выяснять, за что другой пишет ему все эти сообщения. В ответ он получил четыре ножа в шею и живот.

- Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство сверстника, обвиняемый не смог, поскольку потерпевший смог убежать и ему была оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Нападавшего задержали и возбудили уголовное дело, свою вину он полностью признал. Сейчас материалы дела передали в суд.