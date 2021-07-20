Кадастровая палата проведет онлайн-вебинар о том, как определить санитарно-защитную зону

Вебинар проведут столичные специалисты
Федеральная кадастровая палата Росреестра проведет онлайн-вебинар для кадастровых инженеров, ОМС и владельцев недвижимости о том, как определить санитарно-защитную зону. Он пройдет 27 июля в 10:00. Вебинар адресован всем, кому нужно определить санитарно-защитную зону. А это и кадастровые инженеры, и владельцы недвижимости, для которой предусмотрены санитарно-защитные зоны, и представители органов местного самоуправления.
В ходе вебинарамы подробно рассмотрим все этапы установления СЗЗ: отразработки проекта до внесения сведений в реестр недвижимости.
Санитарно-защитная зонаспособствуетсозданию благоприятных условий для жизни. СЗЗ устанавливается вокруг тех объектов и производств, которые оказывают вредное воздействие не только на природу, но и на здоровье человека.
Каким предприятиям требуются санитарно-защитные зоны?
Что дает право заняться подготовкойпроекта СЗЗ?
Кто принимает решение о СЗЗ и может предоставить документы для внесения сведений в реестр недвижимости?
Отсутствие в ЕГРН информации о санитарно-защитных зонах – причина ошибок, допускаемых органами местного самоуправленияв определении участков и в строительстве объектов недвижимости.
Те ответы, которые вы получите на вебинаре, позволят грамотно выстроить процесс установления защитной зоны. Вы узнаете, куда обратиться за получением нужных заключений и решений. К тому же вас не коснутся штрафы за отсутствие санитарно-защитной зоны.
В качестве лектора выступит Светлана Ханыгина, заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Новгородской области.
Приглашенный эксперт – Наталья Хлебникова, начальник отдела санитарного надзора, регистрации и лицензирования регионального Управления Роспотребнадзора.
Наш гость – Максим Чепурных. На основе солидной практики подготовки документов по санитарно-защитным зонам прояснит актуальные для специалистов аспекты формирования XML-схемы.
Особое внимание будет уделено требованиям к направлению документов для внесения в ЕГРН сведений о границах санитарно-защитной зоны.
Присылайте вопросы заранее, воспользовавшись электронным адресом: webinar@53.kadastr.ru. Непосредственно на вебинаре вы получите ответы настоящих профессионалов своего дела.