Кадастровая палата проведет онлайн-вебинар о том, как определить санитарно-защитную зону

Вебинар проведут столичные специалисты

Федеральная кадастровая палата Росреестра проведет онлайн-вебинар для кадастровых инженеров, ОМС и владельцев недвижимости о том, как определить санитарно-защитную зону. Он пройдет 27 июля в 10:00. Вебинар адресован всем, кому нужно определить санитарно-защитную зону. А это и кадастровые инженеры, и владельцы недвижимости, для которой предусмотрены санитарно-защитные зоны, и представители органов местного самоуправления.

В ходе вебинарамы подробно рассмотрим все этапы установления СЗЗ: отразработки проекта до внесения сведений в реестр недвижимости.

Санитарно-защитная зонаспособствуетсозданию благоприятных условий для жизни. СЗЗ устанавливается вокруг тех объектов и производств, которые оказывают вредное воздействие не только на природу, но и на здоровье человека.

Каким предприятиям требуются санитарно-защитные зоны?

Что дает право заняться подготовкойпроекта СЗЗ?

Кто принимает решение о СЗЗ и может предоставить документы для внесения сведений в реестр недвижимости?

Отсутствие в ЕГРН информации о санитарно-защитных зонах – причина ошибок, допускаемых органами местного самоуправленияв определении участков и в строительстве объектов недвижимости.

Те ответы, которые вы получите на вебинаре, позволят грамотно выстроить процесс установления защитной зоны. Вы узнаете, куда обратиться за получением нужных заключений и решений. К тому же вас не коснутся штрафы за отсутствие санитарно-защитной зоны.

В качестве лектора выступит Светлана Ханыгина, заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Новгородской области.

Приглашенный эксперт – Наталья Хлебникова, начальник отдела санитарного надзора, регистрации и лицензирования регионального Управления Роспотребнадзора.

Наш гость – Максим Чепурных. На основе солидной практики подготовки документов по санитарно-защитным зонам прояснит актуальные для специалистов аспекты формирования XML-схемы.

Особое внимание будет уделено требованиям к направлению документов для внесения в ЕГРН сведений о границах санитарно-защитной зоны.

Присылайте вопросы заранее, воспользовавшись электронным адресом: webinar@53.kadastr.ru. Непосредственно на вебинаре вы получите ответы настоящих профессионалов своего дела.