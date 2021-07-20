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Общество20 июля 2021 14:06

В Краснодаре представили новые схемы движения городского транспорта

Старые таблички заменят на новые по мере необходимости
София ФОМЕНКО
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Вот так теперь выглядят новые таблички для транспорта. Фото: КТТУ

Вот так теперь выглядят новые таблички для транспорта. Фото: КТТУ

В краевом центре создали новые схемы движения городского транспорта. Они стали более информативными и удобными. Автор проекта – дизайнер Мирослав Гриценко.

- Старые схемы заменят на новые по мере необходимости. Выцветшие таблички на остановках и транспорте уберут, - рассказали в пресс-службе КТТУ.

Новые схемы разработали для каждого вида транспорта – трамвая, троллейбуса и автобуса. На них отмечены остановки, а все маршруты во избежание путаницы выделили своим цветом.