Жителям Кубани запретили ходить в лес

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае жителям и гостям запретили посещать леса. Такой приказ издало министерство природных ресурсов региона. Ограничение действует с 17 июля по 6 августа из-за аномальной жары и большого риска лесных пожаров.

Согласно документу, ограничение распространяется и на автомобили. Также в лесах нельзя жечь костры и мусор.

Краевому комитету необходимо перекрыть шлагбаумами дороги и создать на въездах контрольно-пропускные пункты. Искать нарушителей будут дроны, с их помощью будут выявлять возможные очаги возгорания.

В лесах обязательно нужно установить запрещающие таблички и вести беседы с местными жителями.