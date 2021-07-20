В Краснодаре за день случилось три энергоаварии

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В краевом центре за день случилось три энергоаварии. Первая произошла в Прикубанском округе, там свет пропал в домах на улицах Дзержинского, Тургенева, Рашпилевская и Авиагородок.

Далее благо цивилизации исчезло на улицах 40 лет Победы, Российская, Достоевского, Некрасова и Тургенева. Третья авария произошла на подстанциях, которые отвечают за улицы Ишунина, Тургенева, Гаражная, Монтажников и Дальняя. Во всех этих домах света нет до сих пор.

- Во всех отключениях виновато повреждение на линии 6-10 кВ. Специалисты должны восстановить подачу через 4-5 часов. Над устранением работает «НЭСК-Электросети», - сообщает Единая диспетчерская служба Краснодара.