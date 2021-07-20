В Краснодаре 1 сентября откроют четыре новых школы

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

1 сентября в краевом центре откроются четыре новых школы. Первая – на 1100 мест по улице Изобильной, она готова на 93%. Вторая – в районе поселков Знаменский-Зеленопольский в ЖК «Сосновый бор» тоже на 1100 мест. Еще две откроют на территории школ №46 и №87, там почти готовы здания начальных классов на 400 мест.

20 июля с инспекцией каждую школу посетила вице-губернатор региона Анна Миньква.

- Всего в регионе одновременно возводятся 22 объекта, темпы строительства увеличены. Я рада, что строители нас слышат и понимают, - сказала Минькова