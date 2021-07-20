В Курганинске до конца 2021 года благоустроят городской пляж

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Курганинске благоустраивают городской пляж. Там территория «Две зари» вошла в число победителей национального конкурса. Однако сейчас им не хватает еще 50 миллионов рублей. Губернатор Кубани поручил выделить необходимые средства, поэтому работы должны закончить к концу 2021 года.

В парке появятся пляжная и игровая зона с прокатом катамаранов, летний театр, скалодром, велодорожки, озеленение и различные архитектурные сооружения. Сейчас специалисты очистили пруд, открыли природные родники. Специалисты провели освещение и сделали линии для видеонаблюдения. Кроме того, идет капитальный ремонт пирсов и шлюзов.